Suff-Fahrer flieht vor Polizei und landet im Graben: Dann greift Zeuge entscheidend ein

Düsseldorf - Ein Zeuge hat in Düsseldorf einen flüchtigen Autofahrer verfolgt und die Polizei zu ihm geführt.

Ein Spezialkran musste das Auto aus dem Graben heben. © Polizei Düsseldorf

Dies teilten die Beamten mit. Zuvor hatte sich der 42 Jahre alte Fahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

In einer Kurve kam der Wagen am Samstag von der Straße ab und schleuderte in einen Grünstreifen, wie es weiter hieß.

Der 42-Jährige lief zu Fuß davon und ein Zeuge verfolgte den Mann in seinem Wagen. Dabei benachrichtigte er die Polizei und leitete die Beamten zu einer Bahnhaltestelle.

Dort stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der 42-Jährige ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Ein Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Beamten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen.

Mithilfe eines Krans wurde das Auto aus dem Grünstreifen geborgen.