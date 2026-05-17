Heftiger Schaden: Diebe zerlegen Luxusauto auf Privatgrundstück

Schackenthal - Unbekannte Täter haben in Schackenthal ( Salzlandkreis ) einen hochwertigen Wagen ordentlich ausgeschlachtet.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Dieben oder den gestohlenen Teilen geben können. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Laut dem Polizeirevier Salzlandkreis soll der entstandene Schaden bei rund 100.000 Euro liegen.

Wie am Freitag bekannt wurde, stand das Auto auf einem Privatgrundstück in der Gierslebener Straße, als die Täter zuschlugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Grundstück und bauten anschließend mehrere Fahrzeugteile aus.

Unter anderem verschwanden die vier Räder samt Felgen, die Türen des Autos sowie verschiedene Zierelemente aus dem Innenraum.

Der Vorfall soll sich zwischen Montagmorgen gegen 8 Uhr und Freitagvormittag gegen 11.45 Uhr ereignet haben.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls und sucht nach Zeugen.