Hacker greifen Klinik-IT an: Notaufnahme muss schließen

Roth - Unbekannte haben das IT-Netzwerk der Kreisklinik Roth angegriffen. Das Krankenhaus hat daher vorsorglich die Internetverbindung getrennt, teilten Klinik und Landratsamt mit.

Hacker haben das IT-Netzwerk einer Klinik angegriffen. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa

Seit dem späten Mittwochvormittag bereits ist die Klinik demnach offline. Die Krankenversorgung auf den Stationen und im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) läuft den Angaben zufolge dennoch weiter. Das MVZ verfügt über ein eigenes IT-Netzwerk.

Die Notaufnahme musste laut Klinik zwar kurzzeitig geschlossen werden. Sie ist aber seit dem Mittag wieder geöffnet. "Natürlich wurde die ganze Zeit über niemand abgewiesen, der mit einer Verletzung in der Notaufnahme auftauchte", erläutert eine Sprecherin.

Nur der Rettungsdienst sei in umliegende Kliniken umgeleitet worden. Grund der Maßnahme sei der vorsorgliche Schutz von Patientendaten gewesen.

Über den Hackerangriff selbst ist bisher noch wenig bekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt. Zudem wurden weitere Ermittlungsstellen eingeschaltet, wie die Abteilung Cybercrime des Landeskriminalamts, die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde sowie das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die technische Analyse und die forensische Untersuchung dauern an.