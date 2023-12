Häftling bei der Flucht geholfen? 21-Jähriger in U-Haft!

Ludwigshafen - Er soll einem Straftäter vor gut zwei Wochen bei der Flucht in Ludwigshafen geholfen haben: Deswegen sitzt ein 21-Jähriger seit dem heutigen Samstag in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten.

Alle Register wurden seitens der Polizei gezogen, um den entflohenen Häftling wieder hinter Schloss und Riegel zu bekommen. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der Mann ist dringend tatverdächtig, dem Gefangenen bei seiner Befreiung geholfen zu haben.

Der junge Mann wurde laut Polizeisprecher am Freitag in dem Hotel in Weinheim nahe Heidelberg festgenommen, in dem die Ermittler auch den geflüchteten Straftäter stellten.

Der 25-Jährige hatte am 14. Dezember einen Arztbesuch im Klinikum Ludwigshafen zur Flucht genutzt.

Zuvor saß er in Mannheim im Gefängnis ein, weil er unter anderem wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden war.