Häftling stirbt nach Angriff in Gefängnis

Straubing - Ein Insasse der Justizvollzugsanstalt (JVA) Straubing ist knapp eineinhalb Jahre nach einem Angriff durch einen Mithäftling gestorben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Hinter den Mauern der JVA Straubing wurde ein Häftling angegriffen. © Armin Weigel/dpa

Im Dezember 2024 soll der Mithäftling den damals 46 Jahre alten Mann in seinem Haftraum attackiert haben. Weitere Häftlinge fanden den Verletzten und riefen Bedienstete hinzu.

Der 46-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er befand sich den Angaben nach seither in stationärer Behandlung und starb am 2. Mai.