Zwei Männer durch Schüsse in Gießen schwer verletzt: SEK nimmt fünf Beschuldigte fest
Gießen - Nachdem in Gießen zwei Männer in der Nacht zum Montag durch Schüsse schwer verletzt wurden, haben Spezialeinsatzkräfte der hessischen Polizei in einem Haus in Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) fünf Männer festgenommen.
Wie ein Polizeisprecher sagte, seien unter den Männern auch die Tatverdächtigen, die mutmaßlich die Schüsse auf die beiden 20 und 24 Jahre alten Männer abgegeben haben. Eine Schusswaffe sei ebenfalls sichergestellt worden.
Die zuständige Staatsanwaltschaft in Gießen prüfe nun, ob die Beschuldigten am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kennt sich zumindest ein Teil der Opfer und der Verhafteten untereinander.
Zuvor hatte die Polizei berichtet, dass es am späten Sonntagabend gegen 23.45 Uhr im Bereich des Lindenplatzes in Gießen zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, an der insgesamt fünf Personen beteiligt gewesen waren. Im Rahmen des Streits seien dann auch die Schüsse gefallen.
Die beiden schwer verletzten Männer befinden sich weiterhin im Krankenhaus. Der 20-Jährige habe eine Schussverletzung am Kopf erlitten, der 24 Jahre alte Mann sei am Bein schwer verletzt worden.
Zu den genauen Hintergründen und zum Hergang der Tat laufen weiterhin die Ermittlungen. In diesem Zusammenhang kündigte die Staatsanwaltschaft für Dienstagnachmittag weitere Auskünfte an.
Erstmeldung vom 4. Mai um 11.09 Uhr, Update um 17.28 Uhr.
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa