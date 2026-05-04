Zwei Männer durch Schüsse in Gießen schwer verletzt: SEK nimmt fünf Beschuldigte fest

Gießen - Nachdem in Gießen zwei Männer in der Nacht zum Montag durch Schüsse schwer verletzt wurden, haben Spezialeinsatzkräfte der hessischen Polizei in einem Haus in Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) fünf Männer festgenommen.

Mittlerweile hat die Polizei fünf Männer festgenommen. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Wie ein Polizeisprecher sagte, seien unter den Männern auch die Tatverdächtigen, die mutmaßlich die Schüsse auf die beiden 20 und 24 Jahre alten Männer abgegeben haben. Eine Schusswaffe sei ebenfalls sichergestellt worden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Gießen prüfe nun, ob die Beschuldigten am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kennt sich zumindest ein Teil der Opfer und der Verhafteten untereinander.

Zuvor hatte die Polizei berichtet, dass es am späten Sonntagabend gegen 23.45 Uhr im Bereich des Lindenplatzes in Gießen zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, an der insgesamt fünf Personen beteiligt gewesen waren. Im Rahmen des Streits seien dann auch die Schüsse gefallen.