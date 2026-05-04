Tödlicher Unfall bei Erfurt: Motorradfahrer stirbt nach Kollision

Erfurt - Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Zimmernsupra und Alach ist am Montagmittag ein 28-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Montagmittag ereignete sich bei Erfurt ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer (†28) mit einem Auto kollidierte. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Der Mann war laut Angaben der Polizei kurz nach 12.30 Uhr mit seiner Honda auf der Kreisstraße von Zimmernsupra in Richtung Alach unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen überholte er einen vor ihm fahrenden Lkw und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden VW einer 55-jährigen Fahrerin.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Die Autofahrerin wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf über 35.000 Euro geschätzt.