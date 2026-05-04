Sex in erster Klasse? Paar greift Bahnmitarbeiter an und erhält Verweis

Schopfheim - Ein Mann und eine Frau haben zwei Bahnmitarbeiter angegriffen, weil sie nach sexuellen Handlungen von der Weiterfahrt mit einem Zug ausgeschlossen wurden.

Der Vorfall geschah in einer Schweizerischen Bundesbahn (SBB), die gerade das baden-württembergische Schopfheim passierte. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der 35-Jährige und die 29-Jährige sollen zuvor in der ersten Klasse einer S-Bahn im Zug Richtung Basel einvernehmlichen Sex gehabt haben, teilte die Bundespolizei mit.

Die Sicherheitsmitarbeiter der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) forderten die beiden bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag auf, damit aufzuhören und die erste Klasse zu verlassen.

Da sie nur kurz auf die Anweisung hörten, untersagten die Mitarbeiter ihnen die Weiterfahrt an einem Bahnhof in Schopfheim im baden-württembergischen Landkreis Lörrach.

Nach dem Ausstieg griff das Paar dann laut Bundespolizei die 41 Jahre Bahnmitarbeiterin und ihren zwei Jahre jüngeren Kollegen an.