Hakenkreuz-Graffiti auf Spielplatz: Polizei ermittelt
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Erfurt - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen einen Spielplatz im Erfurter Kilianipark mit politisch motivierten Graffiti beschmiert.
Wie die Polizei mitteilte, wurden die Schmierereien am Donnerstag bekannt.
Auf dem Spielplatz in der Zittauer Straße in Erfurt beschmierten die Täter eine Bank sowie mehrere Spielgeräte.
Dabei wurden unter anderem ein Hakenkreuz und weitere Schriftzüge mit blauer Sprühfarbe aufgetragen.
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Die Graffiti haben eine Größe von etwa 3,5 mal 1 Meter sowie 1 mal 1 Meter.
Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung eingeleitet.
Titelfoto: 123RF/dolgachov