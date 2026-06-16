Hakenkreuze auf Spielplatz in Oschersleben: Polizei sucht Zeugen

Oschersleben - Bisher unbekannte Personen haben einen Spielplatz in Oschersleben ( Landkreis Börde ) mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Schriftzügen beschmiert. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nach den Tätern der Hakenkreuz-Schmierereien. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Betroffen ist eine Spielfläche an der Neubrandslebener Straße in der Nähe der Anne-Frank-Kindertagesstätte, teilte das Polizeirevier Börde mit. Dort entdeckten Zeugen in den vergangenen Tagen mehrere Schmierereien auf Spielgeräten und weiteren Einrichtungen des Geländes, hieß es.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter einen schwarzen Edding, um verschiedene Schriftzüge und Symbole aufzubringen. Unter den Schmierereien befanden sich auch zahlreiche Hakenkreuze.

Die Beschädigungen wurden inzwischen gemeldet und ihre Beseitigungen veranlasst.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung sowie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Jetzt werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.