Mit Messer in Hand auf Polizei zugelaufen! Beamte schießen Mann nieder

Erkrath - Dramatische Szenen in Erkrath bei Düsseldorf: Die Polizei hat am Dienstag einen bewaffneten Mann niedergeschossen und schwer verletzt.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Angreifer (59) mit einem Schuss schwer verletzt. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Er sei auf einer Straße mit einem Messer in der Hand auf die Beamten zugelaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht.

Eine Mitarbeiterin eines Kindergartens habe den bewaffneten Mann gesehen, als er an der Kita vorbeilief, und daraufhin die Polizei alarmiert. Polizisten hätten ihn kurz darauf gestellt.

Dann sei der Schuss gefallen.