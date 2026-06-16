Mit Messer in Hand auf Polizei zugelaufen! Beamte schießen Mann nieder
Von Frank Christiansen
Erkrath - Dramatische Szenen in Erkrath bei Düsseldorf: Die Polizei hat am Dienstag einen bewaffneten Mann niedergeschossen und schwer verletzt.
Er sei auf einer Straße mit einem Messer in der Hand auf die Beamten zugelaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht.
Eine Mitarbeiterin eines Kindergartens habe den bewaffneten Mann gesehen, als er an der Kita vorbeilief, und daraufhin die Polizei alarmiert. Polizisten hätten ihn kurz darauf gestellt.
Dann sei der Schuss gefallen.
Bei dem Verletzten handele es sich um einen 59-Jährigen. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Wegen der Neutralität übernehme wie üblich in solchen Fällen die Düsseldorfer Polizei die Ermittlungen.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa