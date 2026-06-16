850.000 Euro im Kofferraum! Mercedes-Fahrer geht Beamten ins Netz
Waidhaus - Im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab haben Grenzfahnder in einem Mercedes 850.000 Euro Bargeld entdeckt. Der 33 Jahre alte Fahrer besaß außerdem keinen Führerschein - das könnte aber sein geringstes Problem werden.
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kontrollierten die Beamten den schwarzen Wagen bereits am vergangenen Freitag, 12. Juni, im Rahmen einer Grenzkontrolle.
Die Überprüfungen auf der Dienststelle bestätigten zuerst, dass der Mann nicht zum Autofahren berechtigt war.
Bei der anschließenden Durchsuchung des Mercedes stießen die Fahnder im Kofferraum auf eine größere Menge Bargeld.
"Der Fahrer gab zunächst an, dass es sich um einen Betrag von rund 700.000 Euro handeln würde", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.
Daraufhin untersuchten die Beamten das Fahrzeug genauer. "Nach erster Einschätzung durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden haben sich tatsächlich insgesamt 850.000 Euro im Fahrzeug befunden."
Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt nun wegen des Verdachts der Geldwäsche. Der 33-Jährige muss die Herkunft der sichergestellten 850.000 Euro darlegen, bevor er das Geld wiederbekommt.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa