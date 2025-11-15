Mann in Nacken gestochen: Polizei Bruchsal sucht Täter mit Hubschrauber

Bruchsal - Nächtlicher Großeinsatz der Polizei : Ein Streit zwischen mehreren Personen ist in der Nacht auf Samstag im Viktoriapark in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) eskaliert.

Der Tatort wurde in der Nacht zum Samstag abgesichert und untersucht. © Fabian Geier / EinsatzReport24

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe mitteilten, war eine Gruppe von vier jungen Männern gegen 0.05 Uhr auf dem Nachhauseweg durch den Park. Dort sollen sie auf zwei Männer und eine Frau getroffen sein.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden die vier Männer von einem der Unbekannten provokativ angesprochen. Im weiteren Verlauf sei einer der Täter der Gruppe gefolgt und habe einem 19-Jährigen unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen.

Als ein 23-Jähriger dem 19-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, erhielt dieser ebenfalls einen Fausthieb.

Im Zuge dieser körperlichen Auseinandersetzung stach einer der Täter dem 23-Jährigen mit einem Messer in den Nackenbereich. Der 19-Jährige erlitt bei dem Angriff zudem Schnittverletzungen an der Hand.

Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als mutmaßlich versuchtes Tötungsdelikt.