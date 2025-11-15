Mann in Nacken gestochen: Polizei Bruchsal sucht Täter mit Hubschrauber
Bruchsal - Nächtlicher Großeinsatz der Polizei: Ein Streit zwischen mehreren Personen ist in der Nacht auf Samstag im Viktoriapark in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) eskaliert.
Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe mitteilten, war eine Gruppe von vier jungen Männern gegen 0.05 Uhr auf dem Nachhauseweg durch den Park. Dort sollen sie auf zwei Männer und eine Frau getroffen sein.
Ersten Ermittlungen zufolge wurden die vier Männer von einem der Unbekannten provokativ angesprochen. Im weiteren Verlauf sei einer der Täter der Gruppe gefolgt und habe einem 19-Jährigen unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen.
Als ein 23-Jähriger dem 19-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, erhielt dieser ebenfalls einen Fausthieb.
Im Zuge dieser körperlichen Auseinandersetzung stach einer der Täter dem 23-Jährigen mit einem Messer in den Nackenbereich. Der 19-Jährige erlitt bei dem Angriff zudem Schnittverletzungen an der Hand.
Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als mutmaßlich versuchtes Tötungsdelikt.
Polizei sucht auf Hochtouren nach den Tätern
Den beiden verletzten Männern gelang es, vom Tatort zu fliehen und die Polizei zu verständigen. Sie wurden im Anschluss im Krankenhaus versorgt.
Es bestehe keine Lebensgefahr.
Die Täter flüchteten daraufhin offenbar in Richtung des Bahnhofs Bruchsal. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieb bislang ohne Erfolg.
Der erste Täter wird wie folgt beschrieben:
- etwa 25 Jahre alt
- 1,75 bis 1,85 Meter groß
- normale bis kräftige Statur
- Bart, helle Haare, Nasenpiercing und Piercing am linken Ohr
- bekleidet mit einer weißen Jacke
- sprach Deutsch ohne Akzent
So soll der zweite Täter aussehen:
- etwa 22 bis 23 Jahre alt
- rund 1,70 Meter groß
- dünne Statur
- trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze und einen Rucksack
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich dringend unter der Rufnummer 0721 666-5555 melden.
Titelfoto: Bildmontage: Fabian Geier / EinsatzReport24