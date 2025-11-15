Randale-Nacht im Allgäu: Mann verletzt Nachbarin und landet im Gewahrsam

Kaufbeuren - Nach einem eskalierten Streit hat ein 35-jähriger Mann in Kaufbeuren (Landkreis Ostallgäu) randaliert, eine Nachbarin verletzt und auf der Flucht weiteren Schaden verursacht.

Er wirft Glasscherben und springt auf der Flucht vom Dach. Eine filmreife Nacht endet für einen 35-Jährigen im Gewahrsam. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Bewohner eines Mehrfamilienhauses verständigten in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen eines lautstarken Streits eines Pärchens die Polizei.

Daraufhin eskalierte die Situation völlig: Der Mann beschädigte zunächst eine Tür und schleuderte eine Glasscherbe in Richtung einer Nachbarin. Dabei erlitt die Frau eine oberflächliche Schnittwunde, wie die Beamten mitteilten.

Danach versteckte er sich auf einem Vordach und sprang von dort auf ein geparktes Auto. Anschließend versteckte er sich in dem Auto eines Bekannten, wurde jedoch wenig später entdeckt.

Beim Herausziehen aus dem Wagen widersetzte der 35-Jährige sich demnach den Einsatzkräften, beleidigte sie und wurde zur Polizeidienststelle gebracht.