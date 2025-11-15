Randale-Nacht im Allgäu: Mann verletzt Nachbarin und landet im Gewahrsam
Von Tizian Gerbing und Benedikt Zinsmeister
Kaufbeuren - Nach einem eskalierten Streit hat ein 35-jähriger Mann in Kaufbeuren (Landkreis Ostallgäu) randaliert, eine Nachbarin verletzt und auf der Flucht weiteren Schaden verursacht.
Bewohner eines Mehrfamilienhauses verständigten in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen eines lautstarken Streits eines Pärchens die Polizei.
Daraufhin eskalierte die Situation völlig: Der Mann beschädigte zunächst eine Tür und schleuderte eine Glasscherbe in Richtung einer Nachbarin. Dabei erlitt die Frau eine oberflächliche Schnittwunde, wie die Beamten mitteilten.
Danach versteckte er sich auf einem Vordach und sprang von dort auf ein geparktes Auto. Anschließend versteckte er sich in dem Auto eines Bekannten, wurde jedoch wenig später entdeckt.
Beim Herausziehen aus dem Wagen widersetzte der 35-Jährige sich demnach den Einsatzkräften, beleidigte sie und wurde zur Polizeidienststelle gebracht.
Dort leistete er auch bei der Blutabnahme Widerstand und beleidigte die Ärztin, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war der Mann "erheblich alkoholisiert". Die Nacht verbrachte er im Gewahrsam.
