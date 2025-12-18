Wegen Brief von Vermieter: Mann rastet aus und schmeißt Möbel aus dem Fenster

In Haldensleben hat ein Mann vor Wut seine Möbelstücke aus dem Fenster und auf die Straße geschmissen. Im Beisein der Polizei musste er alles wieder wegräumen.

Von Robert Lilge

Haldensleben - Ein aufgebrachter Mann hat am Mittwoch in Haldensleben (Landkreise Börde) in der Gerikestraße für Aufsehen und einen Polizeieinsatz gesorgt.

Ein aufgebrachter Mieter hat in Haldensleben vor Wut Möbel auf die Straße geschmissen. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Eine Anwohnerin hat gegen 19 Uhr bemerkt, wie dieser Gegenstände aus dem Fenster einer Wohnung geschmissen hatte.

Sie alarmierte sofort die Polizei, die direkt ausrückte und der Sache auf den Grund ging. Tatsächlich konnte sie einen 36 Jahre alten Mann antreffen, der völlig außer sich war.

Wie sich herausstellte, habe dieser eine fristlose Kündigung durch seinen Mieter erhalten und aus Verärgerung sämtliche Wohnutensilien durch das Wohnungsfenster auf die Fahrbahn geworfen, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Mehrere Autofahrer hätten den Gegenständen auf der Straße bereits ausweichen und Gefahrenbremsungen einleiten müssen, hieß es.

Die Beamten forderten den Mann auf, seinen inzwischen zu Sperrmüll verkommenen Hausrat zu beseitigen. Sie warteten so lange, bis er damit fertig war.

Gegen den 36-Jährigen wird jetzt ein Ermittlungsverfahren aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

