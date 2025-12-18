Frau will Gleise überqueren und wird von Regionalzug erfasst

Mettmann - An einem Bahnübergang in Mettmann ist am Donnerstagmittag eine 36-Jährige von einem heranfahrenden Regionalzug erfasst und schwer verletzt worden.

Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen gestartet und will nun herausfinden, was der genaue Grund für den Unfall gewesen war. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ersten Ermittlungen der Polizei und Zeugenaussagen zufolge wollte die Frau gegen 13.30 Uhr die Bahngleise an der S-Bahnhaltestelle "Brückerstraße" überqueren.

Wie die Zeugen beschrieben hatten, soll sie dabei den heranfahrenden RE übersehen haben. Innerhalb von Sekundenbruchteilen sei sie schließlich vom Zug erfasst worden, heißt es.

Ein kurz danach zu Hilfe gerufener Rettungshubschrauber wurde schlussendlich nicht benötigt. Stattdessen brachte ein Krankenwagen die Schwerverletzte in ein örtliches Krankenhaus.