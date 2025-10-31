Halloween-Alarm in Berlin: Polizei rüstet sich für Krawallnacht!
Von Marion van der Kraats
Berlin - Die Berliner Polizei wird auch in diesem Jahr verstärkt in der Halloween-Nacht im Stadtgebiet unterwegs sein.
Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren konzentrieren sich die Maßnahmen dabei auf bestimmte Bereiche, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte.
Dazu zählen den Angaben zufolge Orte wie die High-Deck-Siedlung und die Gropiusstadt in Neukölln, die Pallasstraße in Schöneberg sowie Gegenden in Moabit.
Etwa 700 Polizistinnen und Polizisten werden an diesem Freitag im Einsatz sein, wie die Sprecherin sagte. Man habe sich bei der Planung für den Einsatz am 31. Oktober an den Ereignissen im vergangenen Jahr orientiert.
Wie schon in den Vorjahren kam es im vergangenen Jahr zu zahlreichen Polizei-Einsätzen in der Halloween-Nacht. Rund 130 Menschen wurden nach damaligen Angaben vorübergehend festgenommen. Schwerpunkte waren Straßen im Wedding, in Schöneberg und Kreuzberg sowie im Norden Neuköllns, in Gropiusstadt und im Märkischen Viertel.
Nach damaligen Polizeiangaben waren 2024 bis zu 800 Beamtinnen und Beamte zusätzlich im Einsatz.
Dabei wurden sie sowie Feuerwehrleute vereinzelt von Gruppen – meist Kindern und Jugendlichen – mit Pyrotechnik attackiert. Im gesamten Stadtgebiet wurden Feuerwerk und Böller gezündet.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa