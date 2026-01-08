XXL-Cannabisfund und Kokstaxi: Polizei zieht gleich zwei Drogenkarren aus dem Verkehr

Berlin - Die Polizei Berlin konnte sich am Mittwoch über einen Doppelschlag gegen den Drogenhandel freuen. Gleich zwei Autos mit berauschender Ladung wurden aus dem Verkehr gezogen. Bei zwei Männern klickten die Handschellen.

In dem liegengebliebenen Auto fand die Polizei mehrere Umzugkartons mit Cannabis. © Screenshot/Instagram/polizeiberlin

In Charlottenburg fiel Zivilkräften der Polizei gegen 16.10 Uhr ein Auto mit zwei Männern in der Uhlandstraße auf. Bei der Kontrolle schlug den Beamten sofort der Geruch von Cannabis entgegen.

Bei der Durchsuchung stießen sie auf ein buntes Drogen-Potpourri: Cannabis, Amphetamin, Kokain, Ecstasy – dazu zwei Handys und mehrere tausend Euro Bargeld.

Die beiden Männer, 25 und 35 Jahre alt, wurden festgenommen und dem Landeskriminalamt überstellt. Am Donnerstag sollen sie einem Bereitschaftsgericht zur Entscheidung über Haftbefehle vorgeführt werden.

Ebenfalls am Mittwoch wurde die Autobahnpolizei auf der BAB 100, Abfahrt Oberlandstraßeein, zu einem liegengebliebenen Auto gerufen. Dort fanden die Beamten ein regelrechtes "How to Sell Drugs Online Fast"-Szenario vor. Elf Umzugskartons, prall gefüllt mit Cannabis – dazu 20 weitere große Beutel, von außen gut sichtbar.