Polizei findet Waffen bei Verkehrskontrolle: SEK stürmt vier Wohnungen

Gladbeck (NRW) - Der Tag beginnt für die Beamten der Polizei in Gelsenkirchen eigentlich recht harmlos mit einer Verkehrskontrolle. Was folgt, ist jedoch ein SEK-Einsatz!

In der Gladbecker Innenstadt gab es gleich vier Zugriffe. © Jan Ohmen

Am frühen Donnerstagabend (8. Januar) stürmten Spezialeinsatzkommandos gleich vier Wohnungen in der Gladbecker Innenstadt. Zeitgleich durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei Recklinghausen und der Bereitschaftspolizei eine Gewerbeanschrift in Gelsenkirchen. Der Grund: das Auffinden von Waffen!

Auslöser für die spektakuläre Polizei-Aktion war eine Verkehrskontrolle gegen 10 Uhr am Donnerstagmorgen, wie die Behörden in einer Pressemitteilung erklärten. Dort fiel den Einsatzkräften in Gelsenkirchen-Heßler ein Auto aus Gladbeck mit mehreren männlichen Personen auf.



Die Beamten entschieden sich dazu, den Wagen im Bereich des Lehrhovebruchs anzuhalten und zu kontrollieren.

Dabei bemerkten die Polizisten in einer Seitentür des Autos ein griffbereites Messer. Außerdem verdichteten sich die Hinweise auf weitere Waffen, die sich im Wagen befinden sollten.