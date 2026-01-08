Polizei findet Waffen bei Verkehrskontrolle: SEK stürmt vier Wohnungen
Gladbeck (NRW) - Der Tag beginnt für die Beamten der Polizei in Gelsenkirchen eigentlich recht harmlos mit einer Verkehrskontrolle. Was folgt, ist jedoch ein SEK-Einsatz!
Am frühen Donnerstagabend (8. Januar) stürmten Spezialeinsatzkommandos gleich vier Wohnungen in der Gladbecker Innenstadt. Zeitgleich durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei Recklinghausen und der Bereitschaftspolizei eine Gewerbeanschrift in Gelsenkirchen. Der Grund: das Auffinden von Waffen!
Auslöser für die spektakuläre Polizei-Aktion war eine Verkehrskontrolle gegen 10 Uhr am Donnerstagmorgen, wie die Behörden in einer Pressemitteilung erklärten. Dort fiel den Einsatzkräften in Gelsenkirchen-Heßler ein Auto aus Gladbeck mit mehreren männlichen Personen auf.
Die Beamten entschieden sich dazu, den Wagen im Bereich des Lehrhovebruchs anzuhalten und zu kontrollieren.
Dabei bemerkten die Polizisten in einer Seitentür des Autos ein griffbereites Messer. Außerdem verdichteten sich die Hinweise auf weitere Waffen, die sich im Wagen befinden sollten.
Polizeibeamte durchsuchen Auto und finden Schusswaffen - und Gold?
Aus diesem Grund durchsuchten die Einsatzkräfte das Auto und fanden dort eine Schreckschusspistole sowie zwei scharfe Pistolen. Wie "BILD" berichtet, habe sich in dem Wagen, welcher ein VW Golf gewesen sein soll, auch Gold befunden.
Zudem wurde beim Fahrer des VWs eine weitere scharfe Schusswaffe gefunden. Sowohl der 26-Jährige, als auch seine drei Beifahrer im Alter von 19, 22 und 29 Jahren, die allesamt aus Gladbeck stammen, wurden zunächst in Gewahrsam genommen.
Gegen alle vier Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Waffenbesitzes eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen, woher die Waffen und das angebliche Gold stammen, dauern allerdings noch an.
Nach BILD-Informationen soll es aber keinen Zusammenhang zum spektakulären Sparkassen-Raub in Gelsenkirchen geben.
Titelfoto: Jan Ohmen