Halloween-Drama im Rheinland: Mann durch explodierte Heizung schwer verletzt

Düsseldorf - In vielen Teilen Nordrhein-Westfalens ist die Nacht um Halloween weitestgehend ruhig verlaufen. In manchen Orten ist es allerdings zu spektakulären Einsätzen der Feuerwehr gekommen.

Die Halloween-Nacht in Nordrhein-Westfalen verlief weitgehend ruhig. © Stefan Sauer/dpa

Einen ziemlich hektischen Abend erlebten die Einsatzkräfte in Bergisch Gladbach. Dort hatten sich innerhalb kürzester Zeit ein Autounfall mit einer eingeklemmten Person sowie eine Verpuffung in einer Wohnung ereignet.

Der betroffene Bewohner erlitt nach Angaben der Feuerwehr schwere Verletzungen im Gesicht und am Körper. Zwei weitere Personen kamen infolge einer mutmaßlich explodierten Heizung mit leichten Verletzungen davon.

Anders als im Rheinland sprach die Polizei in Bochum von einer ruhigen Nacht mit vereinzeltem Abbrennen von Feuerwerk. Auch in Dortmund habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben. In Bonn kam es zu einigen Körperverletzungsdelikten und Platzverweisen, insgesamt verlief der Abend dort aber weitgehend normal.

In Wuppertal, Köln und Düsseldorf berichtete die Polizei von mehreren Einsätzen, darunter Schlägereien und dem Einsatz von Pyrotechnik. Es sei "viel los" gewesen, größere Halloween-bedingte Einsätze habe es aber nicht gegeben.

Die Polizei Hagen selbst zog eine positive Bilanz der Halloween-Nacht. Mit Unterstützung des Ordnungsamtes waren die Einsatzkräfte in der Innenstadt und weiteren Stadtteilen verstärkt präsent.