Halloween in Nordrhein-Westfalen: So verlief die Nacht

Düsseldorf - Die Halloween-Nacht ist in Nordrhein-Westfalen weitgehend ruhig verlaufen. Zwar kam es mancherorts zu Einsätzen wegen Pyrotechnik, Schlägereien und Körperverletzungen - größere Störungen blieben jedoch aus, wie Polizeisprecherinnen und -sprecher mitteilten.

Die Halloween-Nacht in Nordrhein-Westfalen verlief weitgehend ruhig. © Stefan Sauer/dpa

In Bochum sprach die Polizei von einer ruhigen Nacht mit vereinzeltem Abbrennen von Feuerwerk. Auch in Dortmund habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben. In Bonn kam es zu einigen Körperverletzungsdelikten und Platzverweisen, insgesamt verlief der Abend dort aber weitgehend normal.

In Wuppertal, Köln und Düsseldorf berichtete die Polizei von mehreren Einsätzen, darunter Schlägereien und dem Einsatz von Pyrotechnik. Es sei "viel los" gewesen, größere Halloween-bedingte Einsätze habe es aber nicht gegeben.

Die Polizei Hagen selbst zog eine positive Bilanz der Halloween-Nacht. Mit Unterstützung des Ordnungsamtes waren die Einsatzkräfte in der Innenstadt und weiteren Stadtteilen verstärkt präsent.

Insgesamt kontrollierten sie 280 Personen, sprachen sieben Platzverweise aus und stellten ein Messer sowie eine Kette sicher, die als Schlagwerkzeug hätte verwendet werden können. Zwei Personen mit offenen Haftbefehlen wurden laut Polizeiangaben festgenommen, eine davon trug einen sogenannten Polenböller bei sich.