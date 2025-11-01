Navi-Fehler? Betrunkener fährt mit E-Scooter auf A9

Reichertshofen - Mit seinem E-Scooter wollte ein betrunkener 30-Jähriger im Landkreis Pfaffenhofen auf die A9 fahren.

Mit einem getunten E-Scooter wurde ein Betrunkener an der A9 erwischt. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Zollbeamte entdeckten den Mann gegen 20.25 Uhr am Freitagabend an der Anschlussstelle Langenbruck bei Reichertshofen auf dem Beschleunigungsstreifen, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben des 30-Jährigen hatte ihn sein Navi auf den Irrweg gebracht: Eigentlich habe er auf Radwegen nach Manching fahren wollen, das Navi habe ihn jedoch auf die Autobahn gelotst.

Laut Polizei stellten hinzugerufene Polizeibeamte einen Atemalkoholwert von knapp über zwei Promille bei dem Mann fest. Zudem habe es sich bei dem E-Scooter um einen Eigenbau gehandelt, der ein Tempo von bis zu 70 km/h erreichen könne.

Der Roller war demnach weder versichert noch zugelassen und der 30-Jährige hatte auch keinen Führerschein dafür.