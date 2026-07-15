Steine auf Straßenbahngleise an ZDF-Haltestelle gelegt: Polizei fahndet nach Verdächtigen in Fußballtrikots

Mainz - Straßenbahngleise manipuliert! Ein gefährlicher Zwischenfall hat am Dienstagabend in Mainz-Lerchenberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nun sucht die Polizei nach vier Kindern oder Jugendlichen.

Steine auf den Gleisen sorgten für einen Polizeieinsatz an der ZDF-Haltestelle in Mainz-Lerchenberg. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Den Beamten sei gegen 21.50 Uhr über die Leitstelle der Mainzer Verkehrsgesellschaft gemeldet worden, dass mehrere Jugendliche Steine auf die Gleise im Bereich der Straßenbahnhaltestelle ZDF gelegt hätten.

Ein Straßenbahnfahrer hatte die Gegenstände auf den Gleisen gerade noch rechtzeitig entdeckt und seine Fahrt unterbrechen können, um die Hindernisse aus dem Gleisbereich zu entfernen.

Nach Einschätzung eines weiteren Straßenbahnfahrers bestand die Gefahr, dass die Straßenbahn durch die Steine beschädigt worden wäre.

Polizeikräfte fanden vor Ort mehrere Steine auf dem Bahnübergang vor der Haltestelle.

Ein Zeuge will beobachtet haben, wie vier Kinder beziehungsweise Jugendliche die Steine auf den Bahnübergang gelegt hätten. Alle vier sollen Fußballtrikots getragen haben.