Handwerker kann Schaden nicht beheben – und verlangt trotzdem Hunderte Euro von 81-Jährigem

Die "Reparatur" des Garagentors war im Endeffekt doch einfacher als gedacht. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Nach Angaben der Polizei spielte sich der entsprechende Vorfall am 11. Juni ab, als ein 81-Jähriger wegen seines defekten Garagentors einen Elektro-Notdienst kontaktierte.

Der Handwerker tauschte daraufhin vor Ort den Schutzschalter aus. Obwohl er den Schaden damit nicht beheben konnte, verlangte er für seine Arbeit 440 Euro.

Nachdem das Geld gezahlt und der angebliche Handwerker abgerückt war, versuchte der 81-Jährige noch einmal eigenständig, das Garagentor zu reparieren – diesmal mit Erfolg: Die Sicherungen mussten lediglich aus- und wieder eingesteckt werden.