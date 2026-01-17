Hangrutsch: Häuser nach Bruch von Wasserleitung evakuiert

Landau an der Isar - Nach dem Bruch einer Wasserleitung hat es in Niederbayern am Samstagmittag einen Hangrutsch gegeben - und zwei Häuser sind evakuiert worden.

Eine Straße und Häuser wurden in Landau an der Isar abgesperrt. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Die Bewohner wurden wegen des Vorfalls in Landau an der Isar (Landkreis Dingolfing-Landau) bei Nachbarn und in Ferienwohnungen untergebracht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Die Erde rutschte mitsamt Sträuchern und einem Baum ab und beschädigte die Garage eines Doppelhauses, wie es hieß.

Durch die undichte Wasserleitung war die Erde am Hang demnach unterschwemmt worden. Die Hauptwasserleitung wurde schließlich abgestellt - und der Wasser- und Erdfluss gestoppt.

Einem Statiker zufolge sind die zwei betroffenen Häuser zwar stabil - der Hang aber nicht. Deshalb bleibt auch die Straße an dieser Stelle mindestens bis Montag gesperrt.