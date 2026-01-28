Hausbrand in Schleusingen: 200.000 Euro Schaden

Schleusingen - Im thüringischen Schleusingen ist in der Nacht ein Einfamilienhaus in Brand geraten und vollständig ausgebrannt.

Der entstandene Schaden des Brandes wird auf 200.000 Euro geschätzt. © News5

Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Gesamtschaden von rund 200.000 Euro. Anwohnerinnen und Anwohner sowie ein vorbeifahrender Zeuge alarmierten die Feuerwehr.

Das Feuer griff auch auf ein benachbartes Wohnhaus über. Die Bewohner des brennenden Hauses befanden sich den Angaben zufolge im Urlaub.

Die Menschen im Nachbarhaus konnten sich unverletzt ins Freie retten.