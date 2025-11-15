Heftige Explosion in Obdachlosen-Unterkunft, 80 Feuerwehrkräfte vor Ort im Einsatz

Düsseldorf - Bei einer Explosion in einer Obdachlosenunterkunft in Düsseldorf -Oberbilk ist ein Bewohner leicht verletzt worden.

In der ersten Etage der Obdachlosenunterkunft kam es am Freitagabend zu einer Verpuffung. © Patrick Schüller

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kam es am Abend in der ersten Etage des Gebäudes zu einer Verpuffung. Dabei wurde die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.

Ein Großteil der Bewohner hatte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude selbstständig verlassen, wie es hieß.

Sie wurden dann auf andere Einrichtungen in Düsseldorf verteilt, weil die Gasversorgung des Gebäudes in Absprache mit den Stadtwerken abgestellt wurde.

Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit bis zu 80 Kräften im Einsatz - dieser war nach zwei Stunden beendet.