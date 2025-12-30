Mit Kindern und Böllern im Auto: Polizei findet 5 Kilo Pyrotechnik

Sohland/Spree - Bei einer PKW -Kontrolle am Montagnachmittag beschlagnahmte die Bundespolizei mehr als fünf Kilogramm Pyrotechnik.

Die Polizei beschlagnahmte die, in Tschechien erworbene, Pyrotechnik. © Bundespolizei Ebersbach

Bei Sohland an der Spree in Sachsen kontrollierten Beamten ein Auto mit niederländischem Kennzeichen, das aus Tschechien eingereist war, wie die Polizei mitteilte.

Am Steuer saß ein 38-jähriger Niederländer, der gemeinsam mit einem 40-jährigen Staatenlosen sowie drei Kindern im Alter von 10, 12 und 14 Jahren unterwegs war.

Auf Nachfrage erklärten die beiden Männer an, sie hätten in Tschechien Pyrotechnik im Wert von rund 500 Euro gekauft. Es sei "aber nichts Schlimmes" dabei.

Bei der anschließenden Kontrolle des Kofferraums stellten die Polizisten jedoch fest, dass es sich um pyrotechnische Erzeugnisse der Kategorien F3 und F4 handelte. Für deren Erwerb ist ein Sachkundenachweis oder ein entsprechender Berechtigungsschein erforderlich.

Da die Männer weder noch vorlegen konnten, wurde die Pyrotechnik mit einer Gesamtexplosivmasse von 5,3 Kilogramm beschlagnahmt.