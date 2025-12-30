Spektakulärer Einbruch in Tresorraum: Bankfiliale soll wieder öffnen

Gelsenkirchen - Nach dem spektakulären Einbruch in den Tresorraum und einem Andrang besorgter Kunden soll die vorübergehend geschlossene Filiale der Sparkasse Gelsenkirchen wieder für Kunden öffnen.

Mit einem Spezialbohrer bohrten der oder die Täter ein Loch in den Tresorraum. © -/Polizei Gelsenkirchen/dpa

Ziel sei es, dass die Filiale im Stadtteil Buer an diesem Dienstag wieder öffne und Betroffene erste Informationen bekommen könnten, sagte ein Sparkassen-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Im Tresorraum der Sparkassenfiliale sind laut Polizei sehr viele Schließfächer von dem Täter oder den Tätern aufgebrochen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge erfolgte der Vorstoß über ein Parkhaus.

Der Weg führte dann durch mehrere Türen in einen Archivraum, an dessen Wand schließlich ein Durchbruch zu dem Tresorraum erfolgte. Dabei kam auch ein Spezialbohrer zum Einsatz.

Das Bekanntwerden des Einbruchs löste am Montag einen Andrang von Kunden aus, die Informationen einforderten. Die Polizei räumte den Vorraum der Filiale und beruhigte auch mit Lautsprecherdurchsagen die Situation.

Zeitweise standen nach Schilderung eines dpa-Reporters schätzungsweise 200 Menschen vor dem Gebäude. Bei einigen der erschienenen Bankkunden flossen Tränen.