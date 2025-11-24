Heftige Suff-Prügeleien: Auf Party in Sachsen flogen die Fäuste

Lichtentanne - Heftige Schlägereien, mehrere Verletze und ein Polizeieinsatz: Eine Party in Lichtentanne (Landkreis Zwickau ) lief am Wochenende völlig aus dem Ruder!

Auf einer Party in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) flogen am Wochenende die Fetzen. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/kowit1982, 123rf/jackf

Die Beamten wurden in der Nacht auf Samstag gegen 1.15 Uhr in den Ortsteil Ebersbrunn gerufen. An der Lengenfelder Straße fand in einer Party-Location eine Veranstaltung statt - und dort ging es ordentlich zur Sache!

Ein 36-jähriger Deutscher prügelte sich laut Polizeiangaben auf der Tanzfläche mit einem 41-jährigen Landsmann. Beide hatten etwa zwei Promille Alkohol intus.

"Ein 45-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der den Streit schlichten wollte, wurde in diesem Zuge durch eine weitere, unbekannte Person geschlagen und erlitt leichte Verletzungen", so ein Polizeisprecher.

Die Beamten schnappten sich die Beteiligten und nahmen vor der Tür die Personalien auf. Dabei bemerkten sie, wie es in dem Gebäude wieder zu einem heftigen Streit kam.

Ein Deutscher (18) schlug auf einen Mann (85) ein. Ein weiterer Party-Gast (44) griff ein und versuchte, den jungen Mann zu beruhigen. Plötzlich wurde auch er zum Opfer - der 18-Jährige attackierte ihn.

