Heftige Suff-Prügeleien: Auf Party in Sachsen flogen die Fäuste

Auf einer Party in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) prügelten sich am Wochenende mehrere Männer. Die Polizei musste anrücken.

Von Julian Winkler

Lichtentanne - Heftige Schlägereien, mehrere Verletze und ein Polizeieinsatz: Eine Party in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) lief am Wochenende völlig aus dem Ruder!

Auf einer Party in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) flogen am Wochenende die Fetzen. (Symbolbild)
Auf einer Party in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) flogen am Wochenende die Fetzen. (Symbolbild)

Die Beamten wurden in der Nacht auf Samstag gegen 1.15 Uhr in den Ortsteil Ebersbrunn gerufen. An der Lengenfelder Straße fand in einer Party-Location eine Veranstaltung statt - und dort ging es ordentlich zur Sache!

Ein 36-jähriger Deutscher prügelte sich laut Polizeiangaben auf der Tanzfläche mit einem 41-jährigen Landsmann. Beide hatten etwa zwei Promille Alkohol intus.

"Ein 45-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der den Streit schlichten wollte, wurde in diesem Zuge durch eine weitere, unbekannte Person geschlagen und erlitt leichte Verletzungen", so ein Polizeisprecher.

Die Beamten schnappten sich die Beteiligten und nahmen vor der Tür die Personalien auf. Dabei bemerkten sie, wie es in dem Gebäude wieder zu einem heftigen Streit kam.

Ein Deutscher (18) schlug auf einen Mann (85) ein. Ein weiterer Party-Gast (44) griff ein und versuchte, den jungen Mann zu beruhigen. Plötzlich wurde auch er zum Opfer - der 18-Jährige attackierte ihn.

Aggressiver Partygast verletzt Polizisten

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Die Polizei knöpfte sich den jungen Mann vor. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 1,5 Promille gemessen. Der 18-Jährige musste mit polizeilichem Zwang von weiteren Straftaten abgehalten werden.

"Dabei leistete er Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde, aber weiterhin dienstfähig blieb", heißt es von der Polizei. Die Beamten fertigten zahlreiche Anzeigen an, wenig später war der Einsatz beendet.

Unklar ist allerdings noch immer, weshalb es zu den Schlägereien kam. Die Polizei sucht Zeugen: Wer wurde in der Nacht auf Samstag in der Party-Location selbst angegriffen? Könnt Ihr weitere Angaben zu den Schlägereien machen?

Wenn ja, dann meldet Euch beim Polizeirevier Werdau unter der Nummer 03761/7020.

