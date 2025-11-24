Vermummte Personen schießen aus Auto auf Jugendlichen: Polizei sucht Zeugen

Möckern - In Möckern ( Jerichower Land ) soll ein 16-Jähriger am Sonntagabend von vermummten Personen aus einem Auto heraus angeschossen worden sein.

Womit auf den Jugendlichen geschossen wurde, ist bislang nicht bekannt. (Symbolfoto) © 123rf/Pop Nukoonrat

Der Jugendliche wurde laut dem Polizeirevier Jerichower Land auf dem Hohenziatzer Weg gegen 20.25 Uhr von einem Auto verfolgt. In diesem sollen mehrere vermummte Personen gesessen haben.

Einer der Maskierten soll daraufhin einen waffenähnlichen Gegenstand auf den Jugendlichen gerichtet haben. In weiterer Folge waren zwei Knallgeräusche zu hören, nach denen der 16-Jährige Schmerzen in seinem Arm spürte.

Aus Angst flüchtete er, wobei er mehrfach stürzte, und zog sich leichte Verletzungen zu. Womit auf den Jungen geschossen wurde, ist bislang nicht bekannt. Er konnte noch vor Ort behandelt werden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.