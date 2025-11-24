Mann (30) nach brutaler Attacke schwer verletzt in Klinik: Wer hat etwas beobachtet?

Wittenberg - In der Lutherstadt Wittenberg wird seit Samstagabend wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Die Polizei ermittelt zu einem versuchten Tötungsdelikt in Wittenberg. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichteten, spielte sich die Tat am Samstag gegen 18 Uhr in der Lutherstraße/Höhe Zimmermannstraße ab.

Demnach geriet ein 30-Jähriger mit einer fremden Personengruppe in Streit, woraufhin eine körperliche Auseinandersetzung entbrannte.

Dabei wurde der Mann mit einer messerähnlichen Waffe unter anderem schwer am Rücken und an der Hand verletzt. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

"Nach Angaben des Geschädigten sei dieser bereits vom Arsenaleinkaufszentrum bis zur Tatörtlichkeit Lutherstraße auf Höhe der Zimmermannstraße zuvor von der Personengruppe verfolgt worden", hieß es in der Mitteilung. Die Tatverdächtigen konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden.