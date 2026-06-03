Heftiger Motorradunfall: 11-Jährige schwer verletzt

Eicha (Landkreis Hildburghausen) - Bei einem Motorradunfall auf der Landstraße zwischen Eicha und Milz sind am Dienstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden.

Nach einem Sturz auf regennasser Fahrbahn mussten ein Motorradfahrer und seine 11-jährige Mitfahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. © © NEWS5 / Steffen Ittig

Ein 42-jähriger Motorradfahrer war laut bisherigen Informationen der Polizei gemeinsam mit seiner 11-jährigen Mitfahrerin unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam und stürzte.

Sowohl der Fahrer als auch die 11-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.