Mysteriöser Unfall: Mann tot hinter dem Steuer – Hinweise auf Gewalteinwirkung

Von Fabian Nitschmann Finsterwalde - Im brandenburgischen Finsterwalde krachte am Freitagabend ein Auto gegen eine Laterne – der Fahrer starb, doch offenbar nicht durch den Unfall .

Das verunfallte Auto wird vom Einsatzort abgeschleppt. © Sean-Luc Bierla/Blaulichtreport Lausitz

Nach Angaben der Polizei wurde der Wagen gegen 22.30 Uhr in der Albert-Prochnow-Straße gemeldet, nachdem er gegen einen Zaun und eine Straßenlaterne gefahren war.

Beim Eintreffen der Beamten entdeckten sie im Unfallfahrzeug einen Mann mit verschiedenen Verletzungen.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des aus dem Libanon stammenden 42-Jährigen feststellen.

Eine Obduktion am Samstag deutete darauf hin, dass die Verletzungen des Mannes nicht durch den Unfall, sondern offenbar durch ein Gewaltverbrechen verursacht wurden.