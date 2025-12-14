Mysteriöser Unfall: Mann tot hinter dem Steuer – Hinweise auf Gewalteinwirkung

Im brandenburgischen Finsterwalde krachte am Freitagabend ein Auto gegen eine Laterne – der Fahrer starb, doch offenbar nicht durch den Unfall.

Von Fabian Nitschmann

Finsterwalde - Im brandenburgischen Finsterwalde krachte am Freitagabend ein Auto gegen eine Laterne – der Fahrer starb, doch offenbar nicht durch den Unfall.

Das verunfallte Auto wird vom Einsatzort abgeschleppt.
Das verunfallte Auto wird vom Einsatzort abgeschleppt.  © Sean-Luc Bierla/Blaulichtreport Lausitz

Nach Angaben der Polizei wurde der Wagen gegen 22.30 Uhr in der Albert-Prochnow-Straße gemeldet, nachdem er gegen einen Zaun und eine Straßenlaterne gefahren war.

Beim Eintreffen der Beamten entdeckten sie im Unfallfahrzeug einen Mann mit verschiedenen Verletzungen.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des aus dem Libanon stammenden 42-Jährigen feststellen.

Eine Obduktion am Samstag deutete darauf hin, dass die Verletzungen des Mannes nicht durch den Unfall, sondern offenbar durch ein Gewaltverbrechen verursacht wurden.

Polizei und Ermittler sicherten den Unfallort; Markierungen dokumentieren den möglichen Hergang.
Polizei und Ermittler sicherten den Unfallort; Markierungen dokumentieren den möglichen Hergang.  © Sean-Luc Bierla/Blaulichtreport Lausitz

Die Staatsanwaltschaft Cottbus und die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Süd ermitteln weiterhin zum Ablauf des Vorfalls und zu den Hintergründen des Todes.

