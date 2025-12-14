Steckt eine Bande dahinter? Drei E-Auto-Ladesäulen in einer Nacht beschädigt

Leipzig/Groitzsch/Pegau - Diebe in Leipzig und Umgebung haben es immer wieder auf die Kabel von Schnellladesäulen abgesehen. In der Nacht zu Samstag wurden drei, in der Nacht zu Sonntag einer der Ladeplätze beschädigt.

An den Ladesäulen kann E-Auto-Fahrer rund um die Uhr ihre Autos laden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der verursachte Schaden ist groß. Eine Polizeisprecherin sprach am Sonntagmorgen von einem entstandenen Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

Seit einigen Wochen haben es die Diebe auf die Kabel abgesehen und vermutlich auf das Kupfer, das darin verbaut ist.

In der Nacht zu Samstag wurde zwischen 2.05 Uhr und 2.35 Uhr in Groitzsch Am Bahndamm ein E-Ladekabel durchtrennt und gestohlen. Auch der Ladestecker wurde mitgenommen.

Fast zeitlich wurden in der Hugo-Aurig-Straße in Leipzig-Engelsdorf zwei Kabel durchtrennt und geklaut. Der Dieb oder die Diebe lösten dabei einen Alarm aus und die Polizei rückte aus. Am Tatort fehlte von ihm oder ihnen aber jede Spur.