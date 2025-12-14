Steckt eine Bande dahinter? Drei E-Auto-Ladesäulen in einer Nacht beschädigt
Leipzig/Groitzsch/Pegau - Diebe in Leipzig und Umgebung haben es immer wieder auf die Kabel von Schnellladesäulen abgesehen. In der Nacht zu Samstag wurden drei, in der Nacht zu Sonntag einer der Ladeplätze beschädigt.
Der verursachte Schaden ist groß. Eine Polizeisprecherin sprach am Sonntagmorgen von einem entstandenen Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.
Seit einigen Wochen haben es die Diebe auf die Kabel abgesehen und vermutlich auf das Kupfer, das darin verbaut ist.
In der Nacht zu Samstag wurde zwischen 2.05 Uhr und 2.35 Uhr in Groitzsch Am Bahndamm ein E-Ladekabel durchtrennt und gestohlen. Auch der Ladestecker wurde mitgenommen.
Fast zeitlich wurden in der Hugo-Aurig-Straße in Leipzig-Engelsdorf zwei Kabel durchtrennt und geklaut. Der Dieb oder die Diebe lösten dabei einen Alarm aus und die Polizei rückte aus. Am Tatort fehlte von ihm oder ihnen aber jede Spur.
Auch in der Nacht zu Sonntag waren die Diebe wieder unterwegs
Gegen 2.30 Uhr entdeckten die Beamten in Pegau dann, dass auch an der Ladesäule in der Audigaster Straße die Kabel und der Ladestecker fehlten.
Eine Nacht später kehrten die Unbekannten dann wieder nach Groitzsch zurück. Am Bahndamm trennten sie dieses Mal drei Kabel durch, ließen sie aber aus unbekannten Gründen zurück. Die Polizei Borna sicherte sie gegen 1.20 Uhr.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zusammenhang zwischen allen Taten besteht. Die Polizeibeamten prüfen das aktuell und ermitteln in allen vier Fällen wegen besonders schweren Fällen des Diebstahls.
