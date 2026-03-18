Heftiges Feuer: Scheune fackelt ab, 100.000 Euro Schaden
Bad Langensalza - In Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) hat am frühen Mittwochmorgen eine Scheune gebrannt.
Wie die Polizei berichtet, hatte das Gebäude im Ortsteil Thamsbrück aus bislang noch unbekannten Gründen gegen 4 Uhr angefangen zu brennen.
Die Scheune brannte in der Folge komplett nieder. Verletzt wurde niemand - allerdings entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro beläuft. Die Feuerwehr kümmerte sich anschließend noch um die aufflammenden Glutnester.
Zur Brandursache ermittelt die Kripo. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa