Heftiges Feuer: Scheune fackelt ab, 100.000 Euro Schaden

Bad Langensalza - In Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) hat am frühen Mittwochmorgen eine Scheune gebrannt.

Die Feuerwehr konnte ein Abbrennen der Scheune nicht verhindern. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizei berichtet, hatte das Gebäude im Ortsteil Thamsbrück aus bislang noch unbekannten Gründen gegen 4 Uhr angefangen zu brennen.

Die Scheune brannte in der Folge komplett nieder. Verletzt wurde niemand - allerdings entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro beläuft. Die Feuerwehr kümmerte sich anschließend noch um die aufflammenden Glutnester.