Heikle Szene nach Streit: Junger Mann am Bahnhof mit Axt bedroht

Arnstadt - Am Bahnhof in Arnstadt wurde am Mittwochnachmittag ein junger Mann mit einer Axt bedroht.

Mit dieser Axt wurde der 21-Jährige bedroht. © Bundespolizeiinspektion Erfurt

Die Bundespolizei hatte zunächst die Meldung erhalten, dass ein 21-Jähriger mit einem Messer bedroht werde.

Vor Ort entpuppte sich das vermeintliche Messer als gekürzte Axt. Diese konnte anschließend von den Beamten sichergestellt werden. Der Tatverdächtige war ein 24-Jähriger. Er konnte von den Polizisten ausfindig gemacht werden.

Ursächlich für die Bedrohung war ein verbaler Streit zwischen dem Täter und 21-Jährigen gewesen. Trotz der heiklen Situation wurde niemand verletzt.