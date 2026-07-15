Heimlich Bilder von Frauen gemacht? Ermittlungen gegen Arzt in Bamberg

Bamberg - Mitarbeiterinnen im Klinikum, Frauen bei Events: Ein 32-jähriger Arzt steht nach einem Zufallsfund unter schwerem Verdacht. Der Mann soll Frauen privat und an seinem Arbeitsplatz heimlich fotografiert haben.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Bamberg in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei Bamberg geführt. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Gegen den 32-Jährigen ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg, wie die Behörden mitteilten.

Er soll in seiner Wohnung sowie an seinem früheren Arbeitsplatz, einem Klinikum in Bamberg, Mitarbeiterinnen fotografiert und zudem bei einer öffentlichen Veranstaltung Aufnahmen von Frauen gemacht haben.

Der Verdacht kam auf, nachdem eine Zeugin zufällig eine versteckte Kamera bei der Veranstaltung entdeckt hatte, die dem Beschuldigten zugeordnet werden konnte.

Vergangene Woche durchsuchten Beamte Wohnung und Arbeitsplatz des Mannes.