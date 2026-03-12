Heimliche Aufnahmen in Umkleide: Junge Spieler beschuldigen Fußballtrainer

Die Kripo Bamberg ermittelt gegen einen Fußballtrainer in Hassberge. Er soll seine Spieler heimlich in der Umkleide gefilmt haben.

Von Friederike Hauer

Hassberge/Bamberg - Die Kriminalpolizei Bamberg ermitteln wegen heimlicher Filmaufnahmen in der Umkleide einer Jugendfußballmannschaft.

In einer Umkleide sollen junge Fußballspieler heimlich gefilmt worden sein. (Symbolfoto)
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erhoben Spieler eines unterfränkischen Vereins in den vergangenen Wochen Vorwürfe gegen ihren Trainer.

Demnach soll der 57-Jährige wiederholt nach dem Training in die Umkleide und die Dusche gekommen sein und dabei eine Kamera versteckt bei sich getragen haben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde die Wohnung des Mannes durchsucht und Speichermedien wurden sichergestellt.

"Der Trainer muss sich nun wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen verantworten", so die Polizei.

