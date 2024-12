22.12.2024 15:57 Heißhunger-Attacke: Nach durchzechter Nacht folgt Einbruch in Fast-Food-Restaurant

In Landau wurde in der Nacht zum Sonntag ein 20 Jahre alter Mann festgenommen. Er war alkoholisiert und hungrig in ein Fast-Food-Restaurant eingestiegen.

Von Marc Thomé

Landau - Wegen seines Heißhungers nach einer durchzechten Nacht musste ein 20 Jahre alter Mann aus Landau (Rheinland-Pfalz) die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Statt eines leckeren Snacks gab es für den 20-Jährigen eine Gratis-Übernachtung in der Zelle. (Symbolbild) © 123RF/iloveotto Außerdem wurden gegen ihn Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet. Wie er später den Polizisten versuchte zu erklären, hatte der Mann nach einem alkoholreichen Abend plötzlich eine schwere Hungerattacke erlitten. Also machte er sich auf den Weg zu einem Fast-Food-Restaurant, welches um diese Uhrzeit geschlossen hatte. Polizeimeldungen Verletzter Mann liegt an Darmstädter Haltestelle: Polizei vermutet Gewaltverbrechen Das hielt den 20-Jährigen aber nicht von seinem Vorhaben ab. Laut Polizei hebelte er mit bloßen Händen und "brachialer Gewalt" ein Fenster auf und brach in das Restaurant ein. Dabei habe er erheblichen Sachschaden angerichtet. Zu essen fand er wohl nichts, dafür sprach ihn die verständigte Polizei beim Verlassen des Restaurants an. Ein erster Alkoholtest ergab 2,8 Promille bei dem 20-Jährigen. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa Alkoholtest zeigte stolze 2,8 Promille Der Mann erklärte den Einbruch mit seinem Heißhunger, habe aber laut dem Polizeisprecher keine Einsicht gezeigt. Stattdessen soll er die Beamten fortwährend beleidigt haben. Da er wegen seines Alkoholrauschs außerdem kaum mehr fähig war, selbstständig nach Hause zu gelangen, wurde er kurzerhand in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab stolze 2,8 Promille.

