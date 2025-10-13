Heißluftballon muss in Heilbronner Park notlanden
Von Martin Oversohl
Heilbronn - Ein Heißluftballon muss im Heilbronner Park zu einer ungeplanten Landung ansetzen. Die Menschen im Korb kommen mit dem Schrecken davon.
Nach Problemen mit Wind und Thermik ist ein Heißluftballon mitten in einem Park nahe dem Neckar notgelandet.
Nach dem Start am Sonntagnachmittag war der Ballon während der Fahrt über Heilbronn in Schwierigkeiten geraten.
Laut Polizei waren fünf Menschen im Korb. Alle blieben unverletzt. Die Ermittlungen nach den genauen Hintergründen laufen.
Titelfoto: Silas Stein/dpa