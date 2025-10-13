Heißluftballon muss in Heilbronner Park notlanden

Heilbronn - Ein Heißluftballon muss im Heilbronner Park zu einer ungeplanten Landung ansetzen. Die Menschen im Korb kommen mit dem Schrecken davon.

Schwierigkeiten zwangen den Heißluftballon-Führer zur frühzeitigen Landung. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Nach Problemen mit Wind und Thermik ist ein Heißluftballon mitten in einem Park nahe dem Neckar notgelandet.

Nach dem Start am Sonntagnachmittag war der Ballon während der Fahrt über Heilbronn in Schwierigkeiten geraten.