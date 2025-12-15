Heroin-Lager in Wohnung entdeckt: Mann verhaftet
Von Manuel Rank
Regensburg - Ermittler haben in Regensburg ein Drogenversteck ausgehoben und mehr als drei Kilogramm Heroin gefunden.
In einer unbewohnten Wohnung stellten die Beamten rund 3,3 Kilo des Rauschgifts, eine Langwaffe und Utensilien für den Handel mit Betäubungsmitteln sicher, wie die Polizei mitteilte.
Ein amtsbekannter 42-Jähriger wurde beim Einsatz festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung wurden ebenfalls unter anderem Heroin und Drogenutensilien gefunden.
Der Zugriff war bereits Mitte November erfolgt. Um weitere Ermittlungen nicht zu gefährden und wegen interner Absprachen sei aber jetzt erst über den Einsatz berichtet worden, teilte eine Polizeisprecherin mit.
Seit September 2024 laufen Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Heroin in nicht geringer Menge.
Titelfoto: PP Oberpfalz / Richter