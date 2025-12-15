Heroin-Lager in Wohnung entdeckt: Mann verhaftet

Regensburg - Ermittler haben in Regensburg ein Drogenversteck ausgehoben und mehr als drei Kilogramm Heroin gefunden.

Diese rund 3,3 Kilogramm Heroin wurden sichergestellt. © PP Oberpfalz / Richter

In einer unbewohnten Wohnung stellten die Beamten rund 3,3 Kilo des Rauschgifts, eine Langwaffe und Utensilien für den Handel mit Betäubungsmitteln sicher, wie die Polizei mitteilte.

Ein amtsbekannter 42-Jähriger wurde beim Einsatz festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung wurden ebenfalls unter anderem Heroin und Drogenutensilien gefunden.

Der Zugriff war bereits Mitte November erfolgt. Um weitere Ermittlungen nicht zu gefährden und wegen interner Absprachen sei aber jetzt erst über den Einsatz berichtet worden, teilte eine Polizeisprecherin mit.