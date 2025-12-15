Audi-Fahrer flieht vor Polizei: Beim Blick in sein Auto wird klar, warum

Nürnberg - Ein Autofahrer wollte sich einer Kontrolle der Polizei entziehen. Als er schließlich erwischt wurde, war klar, warum.

Ein Autofahrer ignorierte die Signale der Polizei und gab Gas. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Polizisten versuchten den Audi in der Nacht von Sonntag auf Montag im Nürnberger Stadtteil Schweinau zu kontrollieren. Der Fahrer ignorierte jedoch alle Anhaltesignale und gab stattdessen Gas in Richtung Südwesttangente.

Mit Unterstützung nahmen die Beamten die Verfolgung über die B8 in Richtung Neustadt an der Aisch auf. Bei einer längeren Nachfahrt wurde der Audi schließlich auf einem Waldweg bei Dietenhofen entdeckt.

Im Auto befanden sich größere Menge Schmuck sowie weitere Wertgegenstände, die aus einer Straftat stammen könnten, erklärte die Polizei.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurden dann der 31-jährige bulgarische Fahrer sowie den 40-jährige bulgarische Beifahrer im Ortsgebiet von Dietenhofen festgenommen.