Zweimal dasselbe Auto angezündet? 31-Jähriger im Fokus der Polizei

Berlin - In Berlin-Oberschöneweide brannte das Auto einer Frau gleich zweimal - erst vorne, dann hinten. Ein 31-Jähriger befindet sich im Fokus der Ermittler.

Die Feuerwehr rückte zweimal zum selben brennenden Fahrzeug aus. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Ein Zeuge alarmierte am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr die Feuerwehr, nachdem er ein brennendes Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Fritz-Kirsch-Zeile in Oberschöneweide entdeckt hatte.

Die Einsatzkräfte löschten die Flammen im vorderen Bereich des Autos. Zwei davor und dahinter geparkte Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt.

Im Zuge der Ermittlungen geriet ein 31-Jähriger in Verdacht, der in seiner Wohnung in Neu-Hohenschönhausen festgenommen und anschließend durchsucht wurde.

Im Anschluss kam der Mann in Polizeigewahrsam und wurde nach einigen Maßnahmen entlassen.

Am Montag gegen 0.45 Uhr alarmierten Zeugen erneut Einsatzkräfte zur Fritz-Kirsch-Zeile. Wieder brannte dasselbe Fahrzeug, diesmal im Heckbereich.