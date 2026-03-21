Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz an Seepromenade aus
Von Charlotte Haft
Starnberg - Ein herrenloser Koffer, aus dem Drähte herausragten, hat am Starnberger See einen Polizeieinsatz ausgelöst.
Die Seepromenade im oberbayerischen Landkreis Starnberg war für eineinhalb Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte.
Auch Spezialisten des Landeskriminalamts waren demnach alarmiert.
Die untersuchten demnach den Koffer, der auf einer Bank an der Seepromenade lag.
Sie öffneten ihn den Angaben zufolge, als eine Gefahr ausgeschlossen werden konnte.
Der Koffer, der gegen 9 Uhr am Freitag entdeckt wurde, befinde sich inzwischen als Fundgegenstand bei der Polizei Starnberg und könne vom Eigentümer abgeholt werden.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa