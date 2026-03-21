Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz an Seepromenade aus

Drähte ragen aus einem Koffer am Starnberger See. Spezialisten rücken an, die Promenade wird für anderthalb Stunden gesperrt.

Von Charlotte Haft

Starnberg - Ein herrenloser Koffer, aus dem Drähte herausragten, hat am Starnberger See einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Weil ein herrenloser Koffer entdeckt wurde, musste die Polizei den Abschnitt an der Seepromenade für eineinhalb Stunden sperren.
Weil ein herrenloser Koffer entdeckt wurde, musste die Polizei den Abschnitt an der Seepromenade für eineinhalb Stunden sperren.  © Friso Gentsch/dpa

Die Seepromenade im oberbayerischen Landkreis Starnberg war für eineinhalb Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Auch Spezialisten des Landeskriminalamts waren demnach alarmiert.

Die untersuchten demnach den Koffer, der auf einer Bank an der Seepromenade lag.

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Sie öffneten ihn den Angaben zufolge, als eine Gefahr ausgeschlossen werden konnte. 

Der Koffer, der gegen 9 Uhr am Freitag entdeckt wurde, befinde sich inzwischen als Fundgegenstand bei der Polizei Starnberg und könne vom Eigentümer abgeholt werden.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

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