Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz an Seepromenade aus

Starnberg - Ein herrenloser Koffer, aus dem Drähte herausragten, hat am Starnberger See einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Weil ein herrenloser Koffer entdeckt wurde, musste die Polizei den Abschnitt an der Seepromenade für eineinhalb Stunden sperren. © Friso Gentsch/dpa

Die Seepromenade im oberbayerischen Landkreis Starnberg war für eineinhalb Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Auch Spezialisten des Landeskriminalamts waren demnach alarmiert.

Die untersuchten demnach den Koffer, der auf einer Bank an der Seepromenade lag.

Sie öffneten ihn den Angaben zufolge, als eine Gefahr ausgeschlossen werden konnte.