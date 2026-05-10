Übergriffe auf Blütenfest in der Börde: Mann belästigt mehrere Frauen

Rogätz - Auf dem 63. Blütenfest in Rogätz ( Landkreis Börde ) wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere Frauen von einem 43-Jährigen belästigt. Die Polizei sucht nun nach den betroffenen Personen.

Der Täter konnte vor Ort von der Polizei festgestellt werden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der Vorfall soll sich laut dem Polizeirevier Börde im Festzelt in der Nachtweide zugetragen haben. Hier soll der Deutsche gegenüber weiblichen Besuchern übergriffig geworden sein.

Vor Ort konnten die Polizeibeamten den beschuldigten Täter feststellen sowie Zeugen, welche die Tat beobachtet hatten. Die Betroffenen konnten nicht mehr angetroffen werden.

Mithilfe der Zeugenaussagen wurde gegen den 43-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nun sucht die Polizei zusätzlich nach den Opfern des Vorfalls.