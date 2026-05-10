Drogen, Alkohol und Festnahme: Polizei greift bei Autobahn-Kontrollen durch

Magdeburg - Auf den Autobahnen 2, 14 und 36 in Sachsen-Anhalt wurden an diesem Wochenende mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden wieder zahlreiche Verstöße festgestellt. Ein Fahrer musste sogar verhaftet werden.

Mehrere Fahrer waren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Die Kontrollen wurden vom 8. bis 10. Mai von den Beamten des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes der Polizeiinspektion Magdeburg durchgeführt.

Insgesamt wurden in dem Zeitraum fünf Straftaten aufgedeckt, so ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Drei Verkehrsteilnehmer waren ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs und ein anderer fuhr ohne gültige Haftpflichtversicherung.

Ein weiterer Fahrer war unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gefahren. Ein Test zeigte einen Atemalkoholwert von 0,94 Promille und der Drogentest reagierte positiv auf Kokain, hieß es weiter.

Bei sechs weiteren Verkehrsteilnehmern besteht aktuell der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sind.

"Durchgeführte Drogentests reagierten hier positiv auf THC, Amphetamin und Kokain", erklärte die Polizei. Alle Betroffenen mussten sich einer Blutprobe unterziehen und durften anschließend nicht mehr weiterfahren.