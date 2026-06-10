Herrenloses SUP-Board und Kleidung am Ufer: Hubschrauber sucht nach Vermisstem

Vachendorf - Ein herrenloses Bord für Stand-Up-Paddling und zurückgelassene Kleidung haben am Dienstagabend eine große Suchaktion um den Tüttensee in Vachendorf (Kreis Traunstein) ausgelöst. Nach Polizeiangaben waren sogar ein Hubschrauber und ein Hundeführer an der Suche beteiligt.

Ein Hubschrauber machte sich auf die Suche nach der vermissten Person. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Demnach machten Spaziergänger die Polizei auf das SUP-Board aufmerksam.

Am Nordufer fanden die Beamten dann die zurückgelassene Kleidung. Da ein Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte, durchsuchten ab 21.40 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte das Gebiet.

Schließlich konnte die Polizei den Besitzer finden.