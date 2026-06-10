Herrenloses SUP-Board und Kleidung am Ufer: Hubschrauber sucht nach Vermisstem
Von Michel Siebert
Vachendorf - Ein herrenloses Bord für Stand-Up-Paddling und zurückgelassene Kleidung haben am Dienstagabend eine große Suchaktion um den Tüttensee in Vachendorf (Kreis Traunstein) ausgelöst. Nach Polizeiangaben waren sogar ein Hubschrauber und ein Hundeführer an der Suche beteiligt.
Demnach machten Spaziergänger die Polizei auf das SUP-Board aufmerksam.
Am Nordufer fanden die Beamten dann die zurückgelassene Kleidung. Da ein Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte, durchsuchten ab 21.40 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte das Gebiet.
Schließlich konnte die Polizei den Besitzer finden.
Sein Bord hatte sich vermutlich eigenständig gelöst und war auf den See hinausgetrieben.
Die Suche sei anschließend beendet worden, da keine weiteren Hinweise gefunden worden seien, hieß es von der Polizei.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa (Symbolfotot)