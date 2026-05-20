Hitlergruß bei Protest gegen AfD-Veranstaltung: Polizei ermittelt gegen Rentner
Von Jana Kieseyer
Kalbe - Bei einem Protest gegen eine AfD-Veranstaltung in Kalbe (Altmarkkreis Salzwedel) soll ein Mann außerhalb der Kundgebung einen Hitlergruß gezeigt haben.
Am Dienstagabend fand laut Polizei im Kulturhaus in Kalbe ein sogenannter Bürgerdialog der AfD statt und parallel dazu ein Gegenprotest.
In der Spitze nahmen nach Polizeiangaben etwa 120 Personen an der Kundgebung "Protest gegen menschenverachtende Politik der AfD" teil.
Demnach zeigten im Verlauf zwei Teilnehmer einen Mann an, der außerhalb der Kundgebung öffentlich einen Hitlergruß gezeigt haben soll.
Gegen den 68-jährigen Deutschen wurde ein Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet, teilte die Polizei mit. Außerdem sei er vom Platz verwiesen worden.
Den Angaben nach war er weder Teilnehmer des Bürgerdialogs noch der Protestaktion gegen diesen.
Die Ermittlungen zu den Motiven des Mannes laufen noch, wie es weiter hieß. Die AfD-Veranstaltung im Kulturhaus mit etwa 150 Gästen verlief der Polizei zufolge ohne Störungen.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa