Hitlergruß bei Protest gegen AfD-Veranstaltung: Polizei ermittelt gegen Rentner

Kalbe - Bei einem Protest gegen eine AfD -Veranstaltung in Kalbe ( Altmarkkreis Salzwedel ) soll ein Mann außerhalb der Kundgebung einen Hitlergruß gezeigt haben.

Etwa 120 Menschen nahmen an der Kundgebung "Protest gegen menschenverachtende Politik der AfD" teil. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Am Dienstagabend fand laut Polizei im Kulturhaus in Kalbe ein sogenannter Bürgerdialog der AfD statt und parallel dazu ein Gegenprotest.

In der Spitze nahmen nach Polizeiangaben etwa 120 Personen an der Kundgebung "Protest gegen menschenverachtende Politik der AfD" teil.

Demnach zeigten im Verlauf zwei Teilnehmer einen Mann an, der außerhalb der Kundgebung öffentlich einen Hitlergruß gezeigt haben soll.

Gegen den 68-jährigen Deutschen wurde ein Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet, teilte die Polizei mit. Außerdem sei er vom Platz verwiesen worden.

Den Angaben nach war er weder Teilnehmer des Bürgerdialogs noch der Protestaktion gegen diesen.