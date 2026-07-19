Hochzeitskorso wirft Pyrotechnik auf die Fahrbahn: Polizei stoppt acht Autos

Delmenhorst/Bremen - Einsatz in Niedersachsen : Am Samstagnachmittag gingen bei der Polizei gleich mehrere Notrufe ein. Der Grund: ein Hochzeitskorso!

Die Polizei stoppte am Samstag auf der B75 acht Autos eines Hochzeitskorsos. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der Korso, bestehend aus acht Fahrzeugen, war gegen 16.45 Uhr gerade auf der B75 aus Bremen kommend in Richtung Delmenhorst unterwegs, als er für gleich mehrere gefährliche Situationen sorgte.

So sollen sich gleich mehrere Fahrer und Insassen der Autos aus dem Korso "erheblich verkehrswidrig" verhalten haben, teilten die Beamten am Sonntag mit.

Unter anderem soll die Geschwindigkeit des Verbands durch absichtliches Abbremsen gezielt immer wieder verringert worden sein.

Dadurch seien nachfolgende, unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Zudem soll aus den fahrenden Fahrzeugen heraus Pyrotechnik gezündet und teilweise aus den Fenstern geworfen worden sein.

Die Polizei unterzog daraufhin alle teilnehmenden Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle.