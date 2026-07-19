Hochzeitskorso wirft Pyrotechnik auf die Fahrbahn: Polizei stoppt acht Autos
Delmenhorst/Bremen - Einsatz in Niedersachsen: Am Samstagnachmittag gingen bei der Polizei gleich mehrere Notrufe ein. Der Grund: ein Hochzeitskorso!
Der Korso, bestehend aus acht Fahrzeugen, war gegen 16.45 Uhr gerade auf der B75 aus Bremen kommend in Richtung Delmenhorst unterwegs, als er für gleich mehrere gefährliche Situationen sorgte.
So sollen sich gleich mehrere Fahrer und Insassen der Autos aus dem Korso "erheblich verkehrswidrig" verhalten haben, teilten die Beamten am Sonntag mit.
Unter anderem soll die Geschwindigkeit des Verbands durch absichtliches Abbremsen gezielt immer wieder verringert worden sein.
Dadurch seien nachfolgende, unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Zudem soll aus den fahrenden Fahrzeugen heraus Pyrotechnik gezündet und teilweise aus den Fenstern geworfen worden sein.
Die Polizei unterzog daraufhin alle teilnehmenden Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle.
Polizei stoppt Hochzeitskorso: Beteiligte haben Verfahren am Hals
Insgesamt stellten die Einsatzkräfte die Personalien von 18 beteiligten Personen im Alter zwischen 17 und 47 Jahren fest. Gegen mehrere Beteiligte wurden daraufhin bislang sieben Verfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Teilnehmer ihre Fahrt zurück zum Veranstaltungsort in Bremen fortsetzen - allerdings mit deutlicher Verspätung.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Personen, die den Vorfall beobachtet oder möglicherweise Aufnahmen davon gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa